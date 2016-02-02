Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ümit Kurt:





RİZE (AA) - Transferin son gününde Medicana Sivasspor'dan Çaykur Rizespor'a transfer olan defans oyuncusu Ümit Kurt, Çaykur Rizespor'a geldiği için huzurlu ve mutlu olduğunu söyledi.

Ümit Kurt, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Medicana Sivaspor'da çok iyi bir dönem geçirdiğini belirterek, kendisine destek veren başta Mecnun Otyakmaz olmak üzere herkese teşekkür etti.

Transferin çok hızlı geliştiğini vurgulayan Ümit, "Hikmet Karaman ile daha önce Ankaragücü'nde birlikte çalışma fırsatı bulmuştuk. Yeniden bir araya gelmemiz benim için bir şans. Hocamdan çok şeyler öğreneceğime inanıyorum" dedi.

Çaykur Rizespor'un başarısı için çalışacağını ifade eden defans oyuncusu, "Çaykur Rizespor'a geldiğim için huzurlu ve mutluyum. Yeni bir sayfa açtım ve burada yeniden kendimi ispatlamak zorunda olduğumu biliyorum. Hayalim yeniden milli formayı giymek. Bunun için takımıma katkı sağlamam ve çok mücadele etmem gerekiyor" diye konuştu.

- Eskişehirspor maçı hazırlıkları

Yeşil-mavili futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde hafta sonu oynayacakları Eskişehirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Sivas Belediyespor ile oynanan Türkiye Kupası maçında 90 dakika görev alan oyuncuların ayrı çalıştığı antrenmanda, diğer oyuncular ise kondisyon ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Sakatlıkları bulunan Kweuke ve Sercan Kaya, takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.