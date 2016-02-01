Kaçkar Dağları'nda heliski sezonu açıldı

RİZE (AA) - Kaçkar Dağlarında helikopterle kayak sporu heliski sezonu açıldı.

Çamlıhemşin'e bağlı Aydar Yaylası ile Kaçkar Dağlarında yaklaşık 9 yıldır sürdürülen heliski sporu için Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu, bu yıl Güneydoğu Havacılık firmasına lisans verdi.

Bölgede teknik çalışmalarını tamamlayan firma, iki helikopterle faaliyetlerine başladı.

Güneydoğu Havacılık Heliski Koordinasyon Sorumlusu Yavuz Alaşehir, bir ay sürecek faaliyetler kapsamında alanında çok tecrübeli 80 sporcuyu ağırlayacaklarını söyledi.

Alaşehir, bölgenin kar yapısı nedeniyle sezonu kısa tutmaya çalıştıklarını belirterek, ""Mart ayının ortasından itibaren karlar yumuşamaya başlıyor. Bu durum da beraberinde çığ tehlikesini getiriyor. Bu sebeple sezonu kısa tutuyoruz. Saha ile sürekli iletişim halindeyiz. Herhangi bir ters durum yaşandığı zaman merkezdeki tüm arkadaşlarımız gerekli malzemeleri hazırlayarak acil sağlık birimlerine çağrıları yapıyorlar" diye konuştu.