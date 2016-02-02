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Karaman, transfer sisteminden rahatsız

Karaman, transfer sisteminden rahatsız
Karaman, transfer sisteminden rahatsız
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- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Karaman: "Kulübe oynamayan futbolcuları mı alalım? Elimizde oynamayanlar zaten var. Ben hatamı kabul ediyorum. Türkiye'de maalesef böyle. Ben yapamadım maalesef transferi. Herkesten özür diliyorum"


RİZE (AA) - Ara transfer döneminde kadrosuna sadece Medicana Sivasspor'dan Ümit Kurt'u katan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, yaşanan bazı olumsuzluklar nedeniyle istediği oyuncuyu alamadıklarını söyledi.

Karaman, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, devre arası transferinin çok zor olduğunu belirtti.

Sezon başında transferde yapılan hata adına emin olmadıkları hiçbir futbolcuyu almadığını vurgulayan Karaman, "Bonservisine, futbolcuya bir ton para vereceksiniz ama 18'e giremeyip tribüne gidecek veya sonradan oyuna girecek. Biz de böyle bir parayı harcamaktansa kendi çocuklarımıza yatıralım istedik. Sezon başında yaptığımız hatalar ortada. Transfer yapacaksak adam gibi yapacağız, yoksa yapmayacağız" dedi.

Birkaç oyuncuya talip olduklarını ama tek futbolcu için 10 menajerin devreye girdiğini kaydeden Karaman, şöyle devam etti:

"Türk futbolu bu insanlardan kurtulmalı. Dünya futbolu da kurtulmalı. Rummenigge'nin dört gün önce açıklaması var, 'pazarda oyuncu yok' diye. Biz oynayan oyuncuyu satar mıyız? Nasıl satarız, çok iyi paraya satarız. Biz alacağımız zaman da adam oynayan oyuncuyu vermiyor. Oyuncunun iki senede 5 maçı var, sakatlıktan çıkmış, menajerler arıyor bu oyuncuyu almamızı istiyor. Sene başındaki hatalarımızdan ders çıkartarak oyuncu almadım. Artistlere, hırsızlara meydanı bırakmadım, bu kadar basit."


- Transfere 1,5 milyon avro bütçe


Kulüp başkanı Metin Kalkavan'ın transfer için kendisine 1,5 milyon avroluk bütçe verdiğini aktaran Hikmet Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir tane 10 numara alalım istedik. Transferi için 2-3 oyuncuya talip olduk ama 15 tane menajeri var. Baktık bizi kandıracaklar, başkana almayacağımızı söyledik. İyi bir oyuncu için 10 kişi araya girmez. Türkiye'de transfer yapabilen takım sayısı çok az. Transferlerde bir sürü dalavereler dönüyor. Bakın yabancılara... Her takım, her sene kaç tane yabancı oyuncu alıyor? Kaç tane geliyor, kaç tane gidiyor? Böyle bir transfer şekli var mı? Kulüpler böyle yaşamaz. Hiçbir kulüp UEFA'ya sağlıklı gidemiyor. Biz de yapamıyoruz. Kulübe oynamayan futbolcuları mı alalım? Elimizde oynamayanlar zaten var. Ben hatamı kabul ediyorum. Türkiye'de maalesef böyle. Ben yapamadım maalesef transferi. Herkesten özür diliyorum. Sebepleri de bunlar. Benim aldığım oyuncu çatır çutur oynayacak."

Karaman, ligde tehlikeli bölgeye girmek istemediklerini ve gerçekçi hedefler belirlediklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehirspor maçı inanılmaz derecede önemli. Bu maçta alacağımız 3 puan ve 4-5 maç galibiyet bizim tehlike bölgesiyle alakamızı bitirir. Tamamen uzaklaşırız. Bu arada kulüp yapılanmasını yapar. Biz eksiklerimizi biliyoruz. Geçen sezon eksiğimizi Obraniak ile kapatmıştık. Gene eksiklerimizi biliyoruz. Kimseyi kandırmaya gerek yok. Yapmamız için belli bir kurumsal yapının oturması lazım. Oturmazsa gider menajerlerden oyuncu beğenirsin. Sonra 'Hikmet hoca bu transferleri yaptı, yönetim bu transferleri yaptı.' Böyle bir şey yok. Eksik bölgeler için kendi içimizde çözüm üretme gayretinde olacağız."

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile eşleştiklerini anımsatan Karaman, "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Rakibimiz iyi bir takım. Ligde iyi bir oyunla kazanmıştık. Lig ve kupa farklı. İlk maçı deplasmanda ikinci maçı içeride oynayacağız. Hedefimiz yorucu maç trafiğinde ilerlemek" değerlendirmesinde bulundu.


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