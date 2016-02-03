11 saat süren operasyonla yeni kollarına kavuştu

RADİKAL - Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde saat 12.00'de başlayan çift kol nakli ameliyatı saat 22.30’da tamamlandı.

Geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitiren Emin Konar'ın bağışlanan uzuvları, Mustafa Sağır'a nakledildi. Prof. Dr. Ömer Özkan, eşi Doç. Dr. Özlenen Özkan ve ekibi tarafından yapılan ameliyatın ardından Mustafa Sağır yoğun bakım ünitesinde gözetim altına alındı.

35 KİŞİLİK EKİP GÖREV YAPTI

Yaklaşık 11 saat süren operasyonda 35 kişilik sağlık ekibi görev aldı. Prof. Dr. Ömer Özkan ve eşi Doç. Dr. Özlenen Özkan’ın yanı sıra ameliyat ekibinde bir ortopedi uzmanı, bir el cerrahı, bir anestezi uzmanı, 4 diş hekimi, 10 asistan, 10 hemşire, 1 organ nakli koordinatörü ve 5 sağlık teknisyeni görev aldı.

DHA