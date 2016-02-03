Yerel Haberler

Zika cinsel ilişki ile de bulaşıyor!

Zika cinsel ilişki ile de bulaşıyor!
Zika cinsel ilişki ile de bulaşıyor!
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Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO), hızlı yayılması ve tedavi edici ilacının olmaması üzerine, küresel çapta acil durum ilan etmesine yol açan Zika virüsününün, cinsel ilişki yoluyla da bulaştığı ortaya çıktı.

RADİKAL - ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde, bir kişiye cinsel ilişki yoluyla Zika virüsü bulaştığını açıkladı. Zika virüsünün yaygın olduğu bir ülkeyi ziyaret eden biri ile cinsel ilişki yaşayan kişiye Zika virüsü bulaştığı, adı açıklanmayan kişinin, hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. (Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK/DHA)

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