Zika cinsel ilişki ile de bulaşıyor!

RADİKAL - ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Teksas eyaletine bağlı Dallas kentinde, bir kişiye cinsel ilişki yoluyla Zika virüsü bulaştığını açıkladı. Zika virüsünün yaygın olduğu bir ülkeyi ziyaret eden biri ile cinsel ilişki yaşayan kişiye Zika virüsü bulaştığı, adı açıklanmayan kişinin, hastanede tedavi altında olduğu belirtildi. (Nafiz ALBAYRAK/NEW YORK/DHA)
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