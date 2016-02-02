Zika virüsü için 'küresel acil durum' ilan edildi

RADİKAL - Dünya Sağlık Örgütü, BBC'nin haberine göre Zika'yı binlerce insanın ölümüne yol açan Ebola salgını ile aynı kategoride ele alacağını duyurdu.

Acil durum ilanı, tıbbi yardım ve aşı araştırmalarının hızlandırılmasını sağlayacak.

WHO Başkanı Margeret Chan, özellikle Amerika kıtasında etkin olan Zika salgını için, "Olağanüstü bir durum. Latin Amerika'da gözlenen mikrosefali uluslararası bir sorun niteliği taşımaktadır" dedi.

Zika virüsünün ilk tahminlerden çok daha hızlı yayıldığı ve büyük bir salgına dönüşme riskinin bulunduğu kaydedildi.



WHO Başkanı Margeret Chan, öncelikle hamile kadınlar ile çocuklarını korumaya odaklanacaklarını, virüsün yayılmasını sağlayan sivrisineklere karşı da adım atılacağını açıkladı.

HAMİLE KADINLARA UYARI

WHO'dan yapılan açıklamada, hamile kadınlardan Zika virüsünün görüldüğü ülkelere ziyaretleri ertelemeleri, virüsün görüldüğü bölgelerde yaşayanların doktor muayenesinden geçmeleri ve kendilerini sivrisineklerden koruyacak tedbirler almaları istendi.



WHO, geçen hafta da Zika virüsünün 'patlayıcı bir hızla' yayıldığını belirterek 2016'da virüsün 3 ila 4 milyon kişiye bulaşabileceğini bildirmişti.

Şu ana kadar 20 ülke Zira virüsü vakalarının tespit edildiğini belirtti. Ekim ayından bu yana sadece Brezilya'da 4 bin civarında bebeğin az gelişmiş beyinler ve normalden küçük kafalarla doğduğu belirlendi.

(CİHAN)