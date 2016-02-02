Akyazı'da engellilere araç şarj istasyonu hizmeti

SAKARYA(AA) - Akyazı Belediyesince engellilere yönelik araç şarj istasyonu açıldı.
Belediyeden yapılan açıklamada, engelli araç şarj istasyonlarının 3 ayrı noktada hizmet vermesinin planlandığı anımsatıldı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kenan Sofuoğlu Aile Parkı'ndan sonra Gazi Süleyman Paşa Camisi avlusuna yapılan araç şarj istasyonu, engellilere hizmet vermeye başladı. Akyazı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, talep ve ihtiyaca göre ilçenin belirli noktalarına da engelli aracı şarj istasyonu yapılacak."