Akyazı'da kereste yüklü traktörün römorku devrildi

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kereste yüklü traktörün römorku devrildi.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Yalçın idaresindeki 54 HT 652 plakalı traktörün römorku, Kuzuluk mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.
Kereste yüklü römork, elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza nedeniyle Kuzuluk ve Karaçalılık Mahallelerinin bir bölümüne elektrik verilemedi.
Olay yerine gelen Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) arıza ekipleri, elektrik tellerini onararak kesintiyi giderdi.
Yola devrilen keresteler ise kepçeyle kamyona yüklendi.