Alev alan otomobilden son anda kurtuldu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde akaryakıt istasyonunda LPG alan sürücünün sigara yakması, otomobilinin alev almasına neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Beşköprü Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna gelen Olgun C, yakıt aldıktan sonra bir süre aracıyla ilerledi. Daha sonra yolunu değiştirmek için aracıyla geri manevra yapan Olgun C, bu sırada sigara yakınca otomobil birden alev aldı.
Yanan otomobilden kendisini zor kurtaran Olgun C, üzerindeki kıyafetleri çıkarıp istasyon görevlilerinden yardım istedi. Vücudunda yanıklar oluşan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yanan otomobil ise istasyon görevlilerince söndürüldü. Olay, akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarınca kaydedildi.