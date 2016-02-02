Büyükşehir belediyesince, bilişim hizmetleri hayata geçirildi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nce, bilişim hizmetleri hayata geçirildi.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, belediye hizmetlerine ulaşımın daha da kolaylaştırdıklarını belirterek, "Apple Store ve Google Play Store'dan, ayrıca www.sakarya.bel.tr/ios ve www.sakarya.bel.tr/android adreslerinden SBB uygulamasını indirebilir; büyükşehir belediyemiz ile ilgili tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu.

Bilişim ve yazılım teknolojilerini büyükşehir belediyesi kurumsal altyapısına kazandırdıklarını ifade eden Bayraktar, yeni çalışmaların sürdüğünü, geleneksel değerler ve çağdaş teknolojileri bir araya getirmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hatırlanacağı üzere büyükşehir belediyemizin kurumsal web sayfasını (www.sakarya.bel.tr) Sakaryalı hemşerilerimizin tercihleri doğrultusunda yenilemiş, sitemize yeni bir yüz kazandırmıştık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'nun belirledikleri 'geleneksel değerler ve çağdaş teknolojileri bir araya getirme' anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda geçtiğimiz dönem SBB Net uygulamasını hizmete aldık. Ücretsiz internet erişim noktalarını şehrimize kazandırdık."



Yerel demokratik unsurların güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda da önemli çalışmalara imza attıklarını kaydeden Bayraktar, "Sivil toplumun güçlenmesi aynı zamanda Sakarya'nın da güçlenmesi anlamını taşımaktadır. Bu kapsamda bilişim alanında örnek bir çalışmayı hayata geçirdik. Sakarya Yerel Demokrasi Portalını (SAYDEM) hizmete aldık. Bu uygulama sayesinde şehirdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK'lar talep, beklenti, öneri ve şikayetlerini belediyemize iletebiliyorlar" ifadesini kullandı.



Bayraktar, bilişim alanında hayata geçirdikleri bir diğer çalışmanın şehir portalı olarak tanımlanın bir proje olduğunu ve bu çalışmayla kent yönetim modelinin geliştirilmesini hedeflediklerini ifade etti.



