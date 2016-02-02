Ferizli'de Konuklu Mahallesi'nin ismi Abdürrezzak olarak değiştirildi

SAKARYA (AA) - Ferizli Belediyesi Meclisinde alınan kararla Konuklu Mahallesinin ismi Abdürrezzak olarak değiştirilmesi kararı alındı.
Konuklu Mahallesi Muhtarı Haluk Onay'ın belediyeye verdiği dilekçede mahallenin büyükleri tarafından kuruluşunda Abdürrezzak ismimin verildiğini daha sonra değiştirilerek Konuklu ismini aldığını belirtti.
Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, meclisteki konuşmasında, Konuklu mahallesinin isminin değiştirilmesi gelen teklifi gündeme aldıklarını ve teklifin oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi. Kararın önce Valiliğe ardından da İçişleri Bakanlığına gideceğini ifade eden Soğuk, gerekli onayların ardından mahallenin isminin değişeceğini kaydetti.