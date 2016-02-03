Karasu Belediye Başkanı İspiroğlu:

SAKARYA (AA) -Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, "Sahilde ve parklarda vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzur güven içerisinde olması için güvenlik kameraları, sivil zabıta memurlarımızla ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile devamlı irtibat halindeyiz" dedi.

İspiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe sahilinde kış hareketliliğinin devam ettiğini söyledi.

Yaz aylarında tatilcilerin ilçeye gelmesiyle nüfusun 300 bine yaklaştığını ifade eden İspiroğlu, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'nun büyük desteği ile yaptığımız düzenlemeler ilçemize ayrı bir güzellik katmıştır" diye konuştu.

İspiroğlu, vatandaşlara hizmet anlamında ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sahilde ve parklarda vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte huzur güven içerisinde olması için güvenlik kameraları, sivil zabıta memurlarımızla ve ilçe emniyet müdürlüğü ile devamlı irtibat halindeyiz. İlçemiz sadece sahil kesiminde değil diğer bölümlerde de büyük değişimlerini sürdürmektedir. Vatandaşlarımızdan ricamız parklarımıza koyduğumuz spor aletlerini ve diğer banklarımızı korumalarını ,kollamalarını bekliyoruz. Buralara harcanan maddi ödemeler yine bizlerden çıkmaktadır"