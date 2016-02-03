Karasu'da İlçe Emniyet Müdürlüğü binası projesi

SAKARYA (AA) - Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Hizmetleri Destekleme Derneği Başkanı Mehmet Çatalbaş, yeni Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının en kısa sürede yapılmasını istedi.

Çatalbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının artık eskidiğini, personelin zor şartlar altında hizmet verdiğini söyledi.

Pasaport ve diğer evrak işlerinin bir kısmının emniyet binasına 500 metre uzaklıktaki polis lojmanlarında, diğer işlemlerin de eski emniyet binasında yapıldığını aktaran Çatalbaş, "Karasu Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve dernek olarak takip ettiğimiz Kocaali yolu üzerindeki 5 dönüm hazine arazisinin, yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yapılması için tahsisini sağladık. Yeni emniyet binamızın projesi, inşaat mühendislerimiz tarafından da hazır hale getirilmiştir" diye konuştu.

Çatalbaş, milletvekillerinden bu konuda destek beklediklerini, inşaatın en kısa sürede başlamasını arzu ettiklerini kaydetti.