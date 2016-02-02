SAKARYA (AA) - Kaynarca Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel başkanlığında üç gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Taşoluk Mahallesi Kadıköy yerleşim bölgesinde bulunan 53 metrekare parsel ile Sarıbeyli Mahallesi'de bin 240 metrekare parselin satışı konusunda belediye encümenine yetki verildi.

Müezzinler Mahallesi muhtarı ve ihtiyar heyetinin isteği ile gündeme alınan Belediye'ye ait 877 metrekarelik parsele okuma evi yapılmasına oy birliği ile karar verilen toplantıda, İşaret ve Sarıbeyli Mahalleleri'nde orman vasfını yitirmiş 2-B arazilerde yapılacak tapu kadastro çalışmaları için önerilen bilirkişiler de oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda, ilçenin bazı kesimlerindeki imar plan değişiklikleri ve gündem dışı konular da görüşüldü.







