SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Kösemusul:

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kösemusul, 2016 yılının Türkiye için ekonomik anlamda stratejik bir yıl olacağını belirterek, iş dünyası olarak üretmeye, istihdam oluşturmaya, büyümeye ve ülke ekonomisini büyütmeye devam edeceklerini bildirdi.

Kösemusul yaptığı yazılı açıklamada, ocak ayında ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,4 azalarak 9 milyar 208 milyon dolar olduğunu belirtti.

Geçen ay en fazla ihracatı 1 milyar 515 milyon dolarla otomotiv sektörünün üstlendiğine işaret eden Kösemusul, bu sektörü 1 milyar 340 milyon dolarla hazır giyim, 1 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün takip ettiğini kaydetti.

Sakarya'nın ocak ayı ihracatının 123 milyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini aktaran Kösemusul, aynı aya göre üç basamak ilerleyerek 10'uncu sıraya yükselen kent ihracatının 2016 yılına umut vadederek başladığına vurgu yaptı.

Kösemusul, ihracatın, ülke ve kent ekonomisinin gelişiminde temel unsur olduğunu vurgulayarak, "İhracatta ilimiz ve ülkemiz rakamlarında yaşanan düşüş oranlarının geçici bir süreç olduğunu önceden öngörerek bu sürecin yaşanabileceğine dair çalışmalarımıza ağırlık verdik. Sakaryamızın ihracatının yükselmesi için çalışmalarımız, yeni ihracat kapıları için de çabamız sürecek" ifadelerini kullandı.

İhracatta hedef ülkeler ve mevcut ihracat pazarı olan ülkelerde yaşanan sosyal, siyasi ve bürokratik değişimlerin de rakamları etkilediğini belirten Kösemusul, "Orta vadede ihracatımız istediğimiz seviyelere ulaşacaktır. 2016 yılı, ülkemiz için ekonomik anlamda stratejik bir yıl olacaktır. Bu anlamda iş dünyası olarak hedeflerimiz doğrultusunda üretmeye, istihdam oluşturmaya, büyümeye ve ülkemiz ekonomisini büyütmeye devam edeceğiz. İlimiz, sanayi ve ticaret anlamında rotasını belirlemiş ve hedefleri doğrultusunda ilerlemektedir. İş dünyamızın inançlı duruşu ve azimle çalışmalarına devam edeceğine inanıyor, iş dünyamıza güveniyoruz. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz" görüşlerine yer verdi.