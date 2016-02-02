19 Mayıs Kültür ve Yardımlaşma Derneğinden Milli Eğitim Müdürü Mert'e ziyaret

SAMSUN (AA) - 19 Mayıs Kütür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Salih Yaman ve üyeler, 19 Mayıs İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Mert'i makamında ziyaret etti.

Dernek yönetim kurulu üyeleri Şenol Güngör, Erol Yeşildağ ve Mehmet Ali Orta'nın da katıldığı ziyarette Yaman, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vatandaşların derneğe karşı ilgisinin her geçen gün arttığını ifade eden Yaman, ilçenin kültürel değerlerini ön plana çıkarmalı amaçladıklarını kaydetti.

Ziyaretten ve verdiği bilgilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Mert ise 19 Mayıs Kültür ve Yardımlaşma Derneği çalışması ile gerek turizm, gerekse ekonomik yönden ilçeye katkı sağlanacağına inandığını ifade etti.