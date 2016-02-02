Canik Belediyespor Başantrenörü Öztürk:

SAMSUN (AA) - Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor'un başantrenörü Mehmet Can Öztürk, hafta sonu sahalarında Edirne Belediyesi Edirnespor ile oynayacakları maçı kazanmak için mücadele edeceklerini söyledi.
Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye yenildiklerini ve 3 maçtır kazanamadıklarını hatırlattı.
Edirne Belediyesi Edirnespor karşısından galibiyet hedeflediklerini söyleyen Öztürk, "Edirne Belediyesi Edirnespor maçını kazanıp kötü gidişe 'dur' demek istiyoruz" dedi.
Karşılaşmanını hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Öztürk, "Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından 3 haftadır kazanamıyoruz. Çalışmalarımıza başladık. İyi hazırlanıp sahamızda taraftar desteğiyle maçı kazanmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.
Öte yandan Karadeniz ekibi, Hasan Doğan Spor Salonu'nda, başantrenör Öztürk yönetimindeki antrenmanda kuvvet ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.