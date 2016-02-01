CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

SAMSUN (AA) - AK Parti Vezirköprü ilçe teşkilatınca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerinden dolayı suç duyurusunda bulunuldu.

AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı H. İbrahim Doğan ve teşkilat üyeleri, Vezirköprü Adliyesi'ne giderek Cumhuriyet Başsavcılığına Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Doğan, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

AK Parti olarak değil, milletin oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanına yapılan hakareti millet olarak kınadıklarını belirtmek, vatandaşlık görevlerini yapmak amacıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 35. Olağan Genel Kurultayı'nda ve TBMM'de CHP Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmalarda, Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakaretlerde bulunmuştur. 92 yıllık Cumhuriyet tarihimizde, hatta 2 bin yıllık Türk tarihinde ilk kez devletin başındaki isim, milletimizin sandık başına gidip tercih yapmasıyla yani doğrudan doğruya vatandaşlarımızın kendi tercihiyle belirlenmiştir. Demokratik bir seçim sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin halk tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı sıfatına sahip olan Sayın Cumhurbaşkanımızın diktatörlükle itham edilmesinin ne kadar yersiz olduğu, izahtan varestedir. Kemal Kılıçdaroğlu beyanlarıyla 'Cumhurbaşkanına hakaret', ona oy veren milyonlara karşı da 'Hakaret' suçunu işlemiştir. Kılıçdaroğlu, siyasi nezaketten uzak bu beyanlarının hesabını hukuk önünde verecektir."

Açıklamaya Vezirköprü Belediye Başkanı Sadık Edis ve teşkilat ve meclis üyeleri de katıldı.

