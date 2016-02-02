Havza Toplum Sağlığı Merkezi 2015 yılı faaliyetleri

SAMSUN (AA) - Havza Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Dr. Nevin Vural, merkezlerinde geçen yıl 78 bin 455 kişiye hizmet verildiği bildirdi.

Vural, yaptığı açıklamada, Havza Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü tarafından 2015 yılında 243 kişiye evde sağlık hizmeti verildiğini söyledi.

Bunun yanı sıra su kaynaklarından 340 numune alınarak tahlili yaptırıldığını, 4207 sayılı kanun kapsamında bin 445 iş yerinde sigara denetimi gerçekleştirildiğini anlatan Vural, "Ayrıca öğrencilere yönelik eğitimler kapsamında 4 bin 369 öğrenciye bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitimi verildi. Ağız diş sağlığı konusunda ise bin 54 öğrenciye eğitim verildi. 191 anasınıfı ve 89 ilkokul 1. sınıf öğrencisine flor vernik uygulaması yapıldı" dedi.

Vural, 2015 yılı faaliyetleri kapsamında meme kanseri bilinçlendirme etkinlikleri kapsamında bin 426 kadına ücretsiz kanser taraması yapıldığını da dile getirerek, "Meme kanseri konusunda yıl boyunca taramalarımız ve bilgilendirme toplantılarımız devam etti. Halk sağlığı eğitimleri kapsamında ise 15 yaş üstü 5 bin 239 kişiye çeşitli sağlık konularında eğitimler uygulandı. Amacımız daha sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmak. Bunun için de bakanlığımız politikaları kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Vural, merkezlerinde geçen yıl toplam 78 bin 455 kişiye çeşitli sağlık hizmetleri verildiğini sözlerine ekledi.