Havza'da boğularak öldürülen yaşlı kadın

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde boğularak öldürüldüğü belirlenen Hayriye Bolat'ın (83) torunu İrfan Bolat (36) cinayeti işlediği iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 24 Aralık 2015'te Paşapınar Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunan Hayriye Bolat'ın (83) Trabzon Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinde boğularak öldürüldüğü belirlendi.
Soruşturmayı yürüten jandarma ekipleri, Hayriye Bolat'ın torunu İrfan Bolat'ın olay gecesi yaşlı kadının evinden ticari taksi ile ayrılarak önce Amasya'nın Merzifon ilçesindeki otobüs terminaline, buradan da otobüsle İstanbul'a gittiğini güvenlik kamerası kayıtlarından tespit etti.
Yaşlı kadına ait banka kartıyla ölümü sonrası İstanbul Bağcılar'daki bir ATM'den para çekildiğinin belirlenmesi üzerine yapılan araştırmada, para çekme işleminin torunu İrfan Bolat tarafından gerçekleştirildiği saptandı.
Bunun üzerine zanlı, Samsun'dan İstanbul'a giden jandarma ekibi tarafından Mecidiyeköy'de kaldığı evde gözaltına alındı.
Havza'ya getirilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.
Çeşitli suçlardan aranan zanlının cinayet suçlamasını kabul etmediği öğrenildi.