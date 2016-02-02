Ladik Belediye Başkanı Özbalcı:

SAMSUN (AA) - Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, Akdağ Kayak Merkezinin önemli bir kayak merkezi olma yolunda ilerlediğini söyledi.

Akdağ Kayak Merkezinde Ladik Akdağ Kayak Kulübü öğrencileri ile bir araya gelen Özbalcı, öğrencilerle kayak yaptı. Özbalcı, "Geleceğimiz olan çocukları spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Kış sporları merkezi haline gelen Ladik'te kayak yapmasını bilmeyen çocuk bırakmamayı amaçlıyoruz. Sağlıklı bir gelecek için çocuklara spor bilincinin verilmesi gerekir" dedi.

Başkan Özbalcı, "Akdağ, her geçen gün gelişiyor, spor tesislerimiz artıyor. Akdağ Kayak Merkezi, önemli bir kayak merkezi olma yolunda ilerliyor. Kayak sporunun da gelişmesi için elimizden geleni yapacağız. İnşallah kayak kulübümüzde geleceğin kayakçılarını yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.