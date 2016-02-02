Ladik Belediyesinden sokak hayvanlarına yem

SAMSUN (AA) - Ladik Belediyesi, kış aylarında yiyecek bulamayan sokak hayvanları sokaklara yiyecek bıraktı.

Hava koşullarının soğuk ve sert geçmesinden dolayı yem bulamayan hayvanlara yiyecek bırakan Ladik Belediyesi zabıta ekipleri, hayvanların beslenmesi için ellerinden geleni yapıyor.

Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, kedi, köpek ve kuşların özellikle karlı havalarda besin bulmakta zorlandığını söyledi. Özbalcı, hayvanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve karınlarını doyurabilmeleri için daha önce belirledikleri yerlere yem bırakarak beslenmelerini sağladıklarını kaydetti.