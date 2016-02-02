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Nesli tükenen saz horozu Samsun'un tanıtım yüzü oldu

Nesli tükenen saz horozu Samsun'un tanıtım yüzü oldu
Nesli tükenen saz horozu Samsun'un tanıtım yüzü oldu
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- Samsun Büyükşehir Belediyesi, dünyada nesli tehlike altında bulunan, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bin 500 bireyi tespit edilen saz horozunu kentin tanıtım yüzü yaptı - Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Albayrak: - "Bilbordlara bölgenin yerli türü olan saz horozunun resimlerini koyduk. Bu sayede hem insanların saz horozuna sahip çıkmasını hem de turizm anlamında deltanın daha çok ziyaretçi çekmesini amaçlıyoruz"

SAMSUN (AA) - İLYAS GÜN - Samsun Büyükşehir Belediyesi, dünyada nesli tehlike altında bulunan, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde bin 500 bireyi tespit edilen saz horozunun resmini kentin tanıtım materyallerinde kullanıyor.

Türkiye'nin yerli kuş türleri arasında bulunan saz horozunun Mersin Göksu Deltası'ndan sonraki en büyük popülasyonu, Kızılırmak Deltasında bulunuyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11. Bölge Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi'nin yaptığı sayım sonucunda, deltada bin 500 birey olduğu belirlendi.

Dünyada nesli tükenme tehdidi altında bulunan saz horozunun popülasyonunun artırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi de çalışmalara destek veriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zennube Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mavi tüyleri ve kırmızı gagasıyla saz horozunun oldukça güzel bir görünüşe sahip olduğunu söyledi.

Deltadaki 362 kuş türünden bazılarının nesli tükenmek üzere olduğuna dikkati çeken Albayrak, "Kızılırmak Deltası, göçmen kuşların en önemli göç yolları üzerinde bulunmaktadır. Bu nedenle yüz binlerce kuş burada belli dönemlerde gelip kışlamaktadır" dedi.

Bunların arasında dünyada nesli tükenmek üzere olan al boyunlu kaz, tepeli pelikan, cüce karabatak, şah kartal, dikkuyruk, toy ve küçük kerkenez ile saz horozunun da bulunduğunu bildiren Albayrak, diğer göçmen kuşların belirli dönemde kalırken saz horozunun Kızılırmak Deltası'nın yerli türlerinden olduğunu kaydetti.

- "Saz horozu popülasyonunun artması için çalışıyoruz"

Saz horozunun popülasyonunun artması için çalışma yaptıklarını dile getiren Albayrak, "Kızılırmak Deltası'nı yerli ve yabancı turistlere tanıtmak için kentin giriş çıkışlarına bilboardlar yerleştirdik. Bilbordlara da bölgenin yerli türü olan saz horozunun resimlerini koyduk. Bu sayede hem insanların saz horozuna sahip çıkmasını hem de turizm anlamında deltanın daha çok ziyaretçi çekmesini amaçlıyoruz" diye konuştu.

Saz horozlarının yaşam biçimleri hakkında da bilgi veren Albayrak, şunları kaydetti:

"Saz horozları yavrularını yardımlaşarak büyütür. Bazen tek bir kuş, bazen çiftler, bazen de 3 birey yavrulara birlikte bakar. Birden fazla yuva yapar ancak sadece birine yumurtlarlar. Yuva yapımında erkek kuş kurumuş ya da yeşil bitkileri yuvaya taşırken, dişiler daha çok yuvanın dizaynı ile ilgilenir. Erkekler yuvayı savunmanın gerekmediği geceleri kuluçkaya yatar, gündüzleri ise alan koruması ile ilgilenir. Genelde sucul ve yarı sucul bitkilerin filizleri, yaprak, kök, çiçek ve tohumlarını yerler. Mavi tüylere ve kırmızı gagaya sahip saz horozları, görünüşüyle büyük ilgi çekmektedir."


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