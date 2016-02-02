Samsun'da iş yerine silahlı saldırı

SAMSUN (AA) - İlkadım ilçesinde bir restorana tüfekle ateş eden 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda faaliyet gösteren N.Ç'ye ait restoranda eğlenen Yaşar Y. ve Emrah S. ile çalışanlar arasında hesap nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yaşar Y, araçlarında bulunan pompalı tüfeği alarak restoranın kapısına 5 el ateş ederek kaçtı.

Ölen ya da yaralanan bulunmayan olayın ardından zanlılar, iş yeri çalışanlarının şikayetçi olmaması için görüşmeye geldiği sırada olay yerine bulunan polislerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yaşar Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrah S. ise Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldı.