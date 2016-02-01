Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kuşkonağı Mahallesi kavşağında, Haluk Akyüz (34) idaresindeki 06 FA 3153 plakalı kamyonet ile Ahmet Altınışık'ın (30) kullandığı 14 AE 546 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada Şerif Altınışık (70), Hatice (26), Ahmet Nazım (10) ve Asım Güneş (2) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak Havza Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.