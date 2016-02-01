Samsun'da kırmızı et fiyatları

SAMSUN (AA) - Samsun'da serbest piyasada dana bonfilenin kilogramı 45 liradan satıldı.
Samsun Bölgesi Kırmızı Et üreticileri Birliği'nce serbest piyasayı sunulan kırmızı et ürünlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:
|
CİNSİ
|
EN DÜŞÜK
(LİRA)
|
EN YÜKSEK
(LİRA)
|
Dana kuşbaşı
|
33,00
|
35,00
|
Dana kıyma
|
33,00
|
35,00
|
Dana kemikli
|
30,00
|
33,00
|
Dana rosto
|
45,00
|
45,00
|
Kasap köfte
|
33,00
|
35,00
|
Dana bonfile
|
45,00
|
45,00
|
Dana antrikot
|
40,00
|
45,00
|
Kuzu kemikli
|
30,00
|
35,00
|
Kuzu but
|
35,00
|
35.00
|
Kuzu kol
|
30,00
|
35,00
|
Kuzu incik
|
28,00
|
30,00