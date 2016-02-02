Samsun'daki uyuşturucu davasında karar

SAMSUN (AA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi, 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla tutuklu yargılanan Cafer K, Senem Ş.P. ve Rıdvan Ş. katıldı. Tutuksuz yargılanan Nuri K. ve Emrah Y. ise duruşmaya katılmadı.

Sanıklardan D.O. duruşmaya başka bir suç nedeniyle tutuklu bulunduğu Giresun E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Sanık Cafer K. ise duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Sanık Rıdvan Ş. ise suçsuz olduğunu savunarak, "Ben tanımadığım şahısları dost kabul edip evimi açıp en büyük hatamı yaptım. Bu olayla alakam yok, beraatımı istiyorum" dedi.

Duruşmaya bebeğiyle gelen sanık Senem Ş.P. yeni doğum yaptığını belirterek, "Çocuğumu dışarıda büyütmek istiyorum. Daha önce böyle bir suç işlemedim. Tahliyemi talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Cafer K, Senem Ş.P. ve Rıdvan Ş'yi "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 18 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

Samsun'da geçen yıl mayıs ayında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda 363 gram bonzai ele geçirilmiş, olayla ilgili gözaltına alınan zanlılardan Cafer K, Senem Ş.P. ve Rıdvan Ş. tutuklanmıştı.

