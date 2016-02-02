Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Araboğlu:

SAMSUN (AA) - PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkan yardımcısı Rüştü Araboğlu, Karşıyaka ile yapacakları maçın kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.
Araboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karşıyaka maçında taraftarlardan takımlarına sahip çıkmalarını istedi.
Taraftarların takıma geçmiş yıllardaki gibi destek vermesinin oyuncuların motivasyonunu yükselteceğine inandıklarını belirten Araboğlu, şunları kaydetti:
"Ligde 8 haftadır galip gelemiyoruz. Üzerimizde bir şanssızlık var. Önümüzdeki Karşıyaka maçına yeni bir teknik ekiple çıkacağız. Futbolcularımız yeniden takımın yükselişe geçmesi için sürekli çalışıyor. İnanıyorum ki oyuncularımız Karşıyaka maçını kazanmak adına üst düzey bir çaba gösterecek."
Araboğlu, Karşıyaka müsabakasıyla yeniden çıkışa geçmeyi ümit ettiklerini sözlerine ekledi.
Öte yandan Samsunspor, sahasında 7 Şubat Pazar günü yapacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Engin Korukır yönetiminde çalışan kırmızı-beyazlı futbolcular, kondisyon idmanının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.