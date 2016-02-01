Samsunspor'da Karşıyaka maçı hazırlıkları

SAMSUN (AA) - PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, 7 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Karşıyaka maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Engin Korukır, takımın başında ilk antrenmanına çıktı. Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda kırmızı-beyazlı futbolcular, kondisyon ve şut çalışmaları yaptı.
Antrenmana, sakatlığı devam eden Ercan Yazıcı dışında tüm oyuncular katıldı.
Çalışmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Engin Korukır, Samsunspor'un iyi bir kadroya sahip olduğunu söylerken, Karşıyaka maçında alacakları sonucun önemine dikkati çekti.
Haftalardır kazanamamanın takım üzerinde stres oluşturduğunu ve bunu ortadan kaldırmaya çalışacaklarını belirten Korukır, "Kazanmak mecburiyetindeyiz. Karşıyaka da iyi oyuncular alarak takımını güçlendirdi. Ancak biz saha ve seyirci avantajını iyi kullanıp, 3 puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.