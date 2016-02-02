Terme'de çöp konteynerleri yenileniyor

SAMSUN (AA) - Terme Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ilçe genelinde eskiyen çöp konteynerleri değiştiriliyor.

Terme Belediyesi, ilçe genelinde uzun süredir kullanımda olan eski ve aşınmış çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmeye başladı. Hasarlı olduğu için ya da kapakları kapanmadığından koku yayan ve görüntü kirliliğine neden olan eski çöp konteynerlerinin yerine yenileri konuluyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, 125 yeni çöp konteyneri ve 30 sokak tipi ayaklı çöp kovası alındığını, iskiyenlerin yerine konulduklarını belirtti. Terme genelinde yıpranmış ve deforme olmuş çöp konteynerlerinin tamir, bakım ve boyama çalışmalarının yapılıp kontrol edilerek Termelilerin hizmetine tekrar sunulduğu uygulamanın tüm mahallelerdeki konteynerler elden geçinceye kadar devam edeceğin bildirildi.

Belediye Başkanı Şenol Kul, Terme'nin temizliği konusunda çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini, kullanılan araç ve gereçleri teknolojik gelişmelere paralel şekilde yenileyerek halka en kaliteli hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi.

Temizliğin sağlanması ve görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla yeni çöp konteynerleri aldıklarını dile getiren Kul, "Temizliğin kültürümüzde ayrı bir yeri vardır. Terme'nin bütün cadde ve sokaklarını evimizi temizlediğimiz gibi temizlemeye çalışıyoruz. Amacımız halkımızın sağlığını korumak ve çevre kirliliği nedeniyle oluşabilecek hastalıkları sıfıra indirmektir. Bizler için önemli olan önce insandır" dedi.