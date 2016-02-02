THY, Samsun'u Körfez pazarında tanıtma çalışmaları yapıyor

SAMSUN (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Samsun Bölge Müdürlüğü, Körfez pazarında Samsun'u turizm destinasyonu olarak tanıtma çalışmalarına devam ediyor.

Geçen yılın son aylarında Samsun otel temsilcileri, seyahat acenteleri, Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileri ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) katılımı ile Abu Dabi ve Al Ain bölgesinde gerçekleştirilen tanıtım etkinlikleri çerçevesinde bölgede faaliyet gösteren 70 tur operatörüyle B2B görüşmeler yapıldı. OKA desteğiyle yapılan Samsun sunumu etkinlikte büyük ilgi çekti.

Yapılan görüşmeler sonucunda Karadeniz bölgesinde yeni destinasyonlar arayan 12 Birleşik Arap Emirliği merkezli uluslararası tur operatörü, Samsun'a özel ilgi duyduklarını ve en kısa zamanda kente gelip tatil paketi oluşturmak için çalışmalar yapacağını ifade etmişti.

Türk Hava Yolları Samsun Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde Birleşik Arap Emirliklerinin başta Abu Dabi, Dubai ve diğer destinasyonlarında 50 yıldır turizm faaliyeti gösteren 10 uluslararası havayolunun genel satış acenteliğini yapan bölgenin en büyük seyahat operatörü Omeir Travel'in 3 önemli yöneticisi, ticari görüşmeler ve fizibilite raporları hazırlama adına THY Samsun Müdürlüğünün misafiri olarak kente geldi.

Omeir Travel yöneticileri, 3 gün boyunca Samsun'un 5 yıldızlı otel ve turizm tesislerinde incelemelerde bulunacak. Heyet, Ayvacık ve Vezirköprü'yü de ziyaret edebilecek.

Yetkilileri havalanında karşılayan Samsun Türk Hava Yolları pazarlama ekibi yetkilisi, "Samsun'u bir ürün olarak başta Körfez ülkelerine ve dünyaya tanıtmak için yoğun çaba sarf ediyoruz. Samsun Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve OKA'nın bu zorlu süreçte bize gösterdikleri sonsuz destek neticesinde gayretlerimizin meyvelerini almaktan son derece mutlu olduk" ifadelerini kullandı.



Omeir Travel Tatil Ürün Müdürü Mr Conrad Caeiro da dünyada en fazla ülkeye uçan ve Avrupa'nın en iyi hava yolu olan Türk Hava Yolları ile Abu Dabi'den Samsun'a çok rahat bir yolculuk yaptıklarını belirtti.

Samsun'un kendileri için önemli bir turizm destinasyonu olduğunu bildiren Caeiro, şunları kaydetti:

"Samsun ilinin sahip olduğu turizm imkanlarını değerlendireceğiz. Körfez tatilcilerine uygun paket oluşturabileceğimizi öngörüyoruz. Nisan ayı içinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden Samsun'a Türk Hava Yolları markasıyla direkt charter seferler düzenlemek suretiyle ilk etapta 300 turisti 4'er günlük paketler halinde getirmeyi planlıyoruz. Bu operasyon 2016 sezonu için deneme mahiyetinde olacak. Türk Hava Yolları yetkililerinin çabalarıyla oluşturmayı planladığımız Samsun ürününün Körfez pazarında yaygınlaşmasını sağlayan ilk şirket olmayı hedefliyoruz."