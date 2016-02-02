Tirit, kaz fiyatını artırdı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde, kış aylarında yapılan tirit dolayısıyla kaz fiyatının 70 liradan 130 liraya kadar çıktığı belirtildi.

Samsun'un iç bölgelerinde özellikle kış aylarında yapılan tirit, kaz fiyatlarının artmasına neden oldu. İlçede sezon başında 70-80 lira arasında satılan kazın fiyatı, 130 liraya kadar çıktı.

Kaz besicisi Cenk Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış sezonu nedeniyle kaz fiyatlarının yüksek olduğunu söyledi. Kaz fiyatlarının son günlerde yükseldiğini dile getiren Karagöz, "Kış aylarında kaz tiriti dolayısıyla kaza yoğun talep oluyor. Bu da fiyatları yükseltiyor. Yumurtlama döneminin gelmesiyle de kazları besiye aldık. Bu da piyasadaki kazların azalmasına neden oldu" dedi.

Sezon başında fiyatı 70-80 lira olan kazın bugünlerde 120-130 lira civarında satıldığını anlatan Karagöz, fiyatın yüksek olmasına rağmen talep bulunduğunu vurguladı.

Pazar esnafından Ali Yılmaz ise Havza'da kaz tiridine oldukça talep geldiğini belirterek, "Kış aylarının gelmesiyle satışlar yükseliyor. Şu anda piyasada kaz kalmadığı için fiyatlar da yükseldi" diye konuştu.

Bu sezon binin üzerinde kaz sattığını dile getiren Yılmaz, son dönemde kaz bulmakta sıkıntı yaşamaya başladıklarını kaydetti.

Tirit, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde özellikle Karadeniz'de Samsun ve civarında yaygın yapılan bir yemek. Et suyuna kızartılmış veya bayat ekmek konularak yapılan yemek olarak tanımlanan Tirit, kazın yanı sıra ördek, tavuk, inek ve koyun eti ile de yapılıyor.

