TKDK IPARD II Programı Vezirköprü'de tanıtıldı

SAMSUN (AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun İl Koordinatörlüğü tarafından Vezirköprü'de bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

TKDK'nın IPARD II programının tanıtıldığı ve yatırımcıların sorularının cevaplandığı toplantı, Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programa TKDK Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan, Vezirköprü Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Vezirköprü TSO Başkanı Abdulkadir Fişekçi, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Erdem Kılınç, Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Alper, sivil toplum kuruluşu başkanları, muhtarlar, çiftçiler ve yatırımcılar katıldı.

Turan, TKDK'nın Avrupa Birliği'nin aday ve potansiyel ülkeler için oluşturduğu katılım öncesi aracı kapsamında yatırımcılara farklı sektörlerde hibe sağladığını söyledi.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti'nin eş finansmanıyla 42 ilde uygulanacak IPARD II programı kapsamında faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında yüzde 50 ila 70 arasında hibe desteği sağlanacağını bildiren Turan, "IPARD I programında desteklenen et ve süt besiciliği, et süt su ürünleri işleme tesisleri, kesimhaneler, meyve ve sebze paketleme ve depolama tesisleri, arıcılık, süs bitkisi yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitkiler, yerel ürünler, el sanatları, kırsal turizm ve kültür balıkçılığına yeni dönemde manda sütü, manda eti, yumurta tavukçuluğu, kaz yetiştiriciliği ve mantar üretimi eklendi. Ayrıca yenilenebilir enerji yatırımları ile makine parkları da yeni sektörler olarak destek kapsamına alındı. Bu programda et ve süt üretiminde hibe oranı yüzde 65'ten 70'e, arıcılık, bitkisel üretim, yöresel ürünlerin işlenmesi, kırsal turizm ve kültür balıkçılığına verile destek oranı ise yüzde 50'den 65'e çıkarıldı" dedi.

Turan, 2011 yılından itibaren Samsun genelinde sözleşmesi imzalanan projelere de değinerek, şunları kaydetti:

"741 projeye sözleşme imzalandı. Bu projelerin toplam yatırım tutarı 225 milyon lira. 103 milyon lirası hibe olarak veriliyor. Ocak ayı itibarıyla 97 milyon lira hibe ödemesi gerçekleştirdik. Vezirköprü'de de toplam yatırım değeri 12 milyon 244 bin lira olan 154 proje hayata geçti. Üretici ve yatırımcılara 5 milyon 698 bin lira hibe sağlandı. Ayrıca Vezirköprü'de 891 dönümde sarımsak, nane gibi aromatik bitkiler yetiştiriliyor."

TKDK'nın besi ve süt hayvancılığı yatırımları için hibe desteğinde yem bitkileri üretimi şartının bulunmadığını ancak kar elde etmek için yapılması gerektiğini vurgulayan Turan, şöyle konuştu:

"Vezirköprü'de çiftçilerimizin ürünlerine baktığımız zaman yem için gereken ekimlerin yapıldığını görüyoruz. Ancak yapılan üretimler eğer besi ve süt hayvancılığı için yatırım yapılacaksa yetersiz kalacaktır. Bizim tavsiyemiz, her büyükbaş hayvan için yatırımcının 5 dönüm araziye yem bitkileri ekmesidir. Aksi takdirde yatırımcı, kaba yem diye tabir ettiğimiz yem bitkilerine, yani ota da para verirse kar oranı düşecek ve projesi sonraki yıllarda tehlikeye düşecektir."