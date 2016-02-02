SAMSUN (AA) - Ondokuzmayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu'nda görevli Araştırma Görevlisi Dr. Murat Emir'in moderatörlük yaptığı "Türkiye'de Arı Sütü Çalıştayı" sona erdi.

5. Arıcılık ve Arı Ürünleri Fuarı kapsamında Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan çalıştaya 20 ilden 100 arıcı katıldı. Emir, 29-30 Ocak tarihlerinde yapılan çalıştayda arı ürünlerinde ambalajlama, paketleme ve pazarlama eğitimini, Almanya, Azerbaycan, Kosova, Yunanistan ve Bulgaristan ülkelerinden gelen arıcılar ile Türkiye'nin 20 farklı şehrinden gelen yaklaşık yüze yakın arıcıya verdi.

Başarılı bir çalıştay yapıldığını ifade eden Emir, "Arı sütü üreticileri, arıcılar ve tüketiciler ile konuya ilgi duyanları bir araya getirerek, arı sütü üretimine ilişkin sağlıklı bir bilgi alışverişi ortamı oluşturmak ve arı sütü üretmeyen arıcıları, üretim konusunda teşvik etmek ve arı sütü saklama koşulları konusunda tüketicilerde bilinçlendirme yaptık" diye konuştu.

Emir, çalışmanın en kısa zamanda bilimsel bir yayına dönüşerek yayınlanacağını belirtti.

