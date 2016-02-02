SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası'nın üçüncü gününde 6 karşılaşma yapıldı.
A Grubu'nun üçüncü maçında Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı, Almanya'ya 71-79 mağlup oldu. B Grubu'nda mücadelede eden Türkiye 15 Yaş Altı Milli Takımı ise grubun üçüncü maçında ilk galibiyetini 58-55'lik sonuçla Karadağ'a karşı aldı.
Gruplarda alınan sonuçlar şöyle:
- A Grubu
Litvanya - Bulgaristan: 80-64Letonya - Slovenya: 75-59
Türkiye U16 - Almanya: 71-79
- B Grubu
Ukrayna - Fransa: 49-63
Türkiye U15 - Karadağ: 58-55
Sırbistan - Arjantin: 88-68