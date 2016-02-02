SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası'nın B Grubu dördüncü maçında Türkiye 15 Yaş Altı Milli Takımı, Sırbistan'a 33 sayı farkla, 72-39 yenildi.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada milliler, Arda Çete (6), Mustafa Kurtuldum (2), Cem Kırcıman (2), Berkan Aksu (2), Abdulkadir Gülşen (8), Atakan Erdek, Kerem Öztürk (2), Tarık Sezgin (5), Canberk Kavşuk (5), Eren Has, İsmail Karabilen (5) ve Ekrem Sancaklı (2) kadrosuyla mücadele etti.
Müsabakayı baştan sona üstün götüren Sırbistan, ilk çeyreği 25-9, devreyi 45-16, üçüncü çeyreği de 63-20 üstünlükle geçip, 33 sayı farkla galibiyete ulaştı.
Maçın en skorer ismi, Sırbistan adına 20 sayı üreten Pecarski oldu.