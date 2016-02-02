SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası'nın A Grubu dördüncü maçında Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı, Litvanya'yı 70-64 mağlup etti.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada milliler, Mert Akay (3), Mert Konuk (12), Mert Halaverte (2), Mert Camcı (5), Eary Aydoğan (11), Eray Akyüz (4), Yavuz Gültekin (11) , Adem Bayrak (2), Çağdaş Atlas (4), Alperen Demir (16) kadrosuyla mücadele etti.
Müsabakayı baştan sona üstün götüren milliler, ilk çeyreği 24-20, devreyi 36-35, üçüncü çeyreği de 52-48 üstünlükle geçip, 6 sayı farkla galibiyete ulaştı.
Maçın en skorer ismi, Türkiye adına 16 sayı üreten Alperen Demir oldu.