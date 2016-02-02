SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen Uluslararası Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası'nın dördüncü gününde 6 karşılaşma yapıldı.
A Grubu'nun dördüncü maçında Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı, Letonya'yı 70-64 yenerek üçüncü galibiyetini elde etti. Türkiye 15 Yaş Altı Milli Takımı ise B Grubu'nda Sırbistan'a 72-39 mağlup olarak üçüncü yenilgisini aldı.
Gruplarda 4. gün maçları şöyle sonuçlandı:
- A Grubu
Slovenya - Bulgaristan: 65-69
Almanya - Litvanya: 67-71
Letonya - Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı: 64-70
- B Grubu
Fransa - Karadağ: 59-58
Sırbistan - Türkiye 15 Yaş Altı Milli Takımı: 72-39
Arjantin - Ukrayna: 83-66