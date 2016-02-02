Yıkım kararı bulunan iş yerleri boşaltıldı

SAMSUN (AA) - Terme'nin Sakarlı Mahallesi'nde kaymakamlık tarafından mera alanında bulundukları gerekçesiyle yıkım kararı alınan iş yerleri boşaltılarak mühürlendi.

Sakarlı Mahallesi'nde geçen ay kaymakamlık tarafından mera alanı olarak görülen arazide kaçak yapılaşma dolayısıyla alınan yıkım kararı doğrultusunda iş yeri sahiplerine verilen 1 aylık sürenin sonuna gelindi. Kaymakamlık ekipleri, kaçak olarak görülen iş yerlerini boşaltarak daha sonra mühürledi.

Geçen ay bölgede başlayan yıkım çalışmalarında mahallenin belde olduğu dönemde yapılan yapı mera alanı olduğu gerekçesi ile bazı yapılar yıkılmış, diğerleri için de mahkemenin yürütmeyi durdurma kararından kaynaklı 1 ay süre tanınmıştı. Verilen sürenin dolmasının ardından yapıların içinde bulunan eşyaları çıkarak, mühürleme işlemi yapıldı.

İş yeri sahipleri mühürleme işlemine tepki gösterirken, herhangi bir müdahalede bulunulmadı. Mühürlenen iş yerlerinin önümüzde günlerde yıkılması bekleniyor.