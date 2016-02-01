ASPM İl Müdürü Demirkol'dan terör mağduru ailelere ziyaret

ŞANLIURFA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Demirkol, Cizre, Sur, Nusaybin ve Silopi'de yaşanan terör olaylarından evlerini terk edip, Şanlıurfa'ya yerleşen aileleri ziyaret etti.
Demirkol, yaptığı yazılı açıklamada ,Cizre, Sur, Nusaybin ve Silopi'den kentimize göç eden misafirleri evlerinde ziyaret ederek mevcut durumları hakkında bilgi aldıklarını belirtti.
Terör mağduru insanların zor şartlarda yaşadığını vurgulayan Demirkol, "Onlara psiko-sosyal destek ve rehabilitasyon hizmeti sunmaya başladık. İhtiyaçlarını tespit edip devletimizin her türlü yanlarında olduğumuzu ifade ettik" ifadelerini kullandı.
Siverek, Viranşehir, Eyyübiye ve Karaköprü ilçelerinde 14 aile tespit ettiklerini vurgulayan Demirkol, terörden kaçan ailelere her türlü desteğin verildiğini kaydetti.