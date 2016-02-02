Bayırbucak bölgesinden kaçanlar Türkiye'ye sığınıyor

ŞANLIURFA (AA) - Esed güçleri ve Rusya'nın Türkmendağı'na düzenlediği saldırılar nedeniyle Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir kısmı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki AFAD Konaklama Tesisi'ne yerleştiriliyor.

Hatay'ın Yayladağı sınırına gelerek Türkiye'ye geçen Türkmen ve Arap sığınmacıların bir kısmı buradaki işlemlerinin ardından AFAD tarafından otobüslerle Suruç'taki konaklama tesisine getirildi.

Kayıt işlemleri yapılan sığınmacılar, Türkiye'nin en büyük konaklama tesisi konumundaki çadır kente yerleştirildi.

Suruç Konaklama Tesisi Müdürü Mehmet Han Özdemir yaptığı açıklamada, Türkiye'ye giriş yapan Suriyelilerin yerleştirilmek üzere çadır kentte getirildiğini söyledi.

Suriyelilerin çadır kentteki kayıt işlemlerinin devam ettiğini belirten Özdemir, "Dün 161 kişi geldi, onların kayıt işlemleri tamamlandı ve çadırlarına yerleştiler. Lojistik ekiplerimiz tüm malzemeleri verdiler. Bugün ise 59 aileden oluşan 259 sığınmacı geldi. Misafirlerimizi rahat ettirmek, mutlu olmalarını ve huzurlarını sağlamak için bütün çabayı gösteriyoruz" diye konuştu.

Bu arada 35 bin kişilik AFAD Suruç Konaklama Tesisinde şu anda yaklaşık 27 bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor.