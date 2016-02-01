Ceylanpınar'da girişimcilik kursu

ŞANLIURFA (AA) - Ceylanpınar ilçesinde girişimcilik kursu devam ediyor.
Ceylanpınar Belediyesi ve KOSGEB arasında imzalanan protokol çerçevesinde düzenlenen uygulamalı girişimcilik kursunun 4'üncüsü başladı.
Ceylanpınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Hidayet Dik, gazetecilere yaptığı açıklamada, girişimcilik kursuna 200 kişinin başvurduğunu söyledi.
Kursa 30 kişinin kabul edileceğini belirten Dik, "Kurslara katılan vatandaşlarımızın sertifika sahibi olması yeni iş alanlarının, yeni istihdam alanlarını açılması açısından çok önemli. Ceylanpınar Belediyesi olarak istihdama önem veriyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın KOSGEB kurslarına katılmalarını istiyoruz" dedi.
Kursiyer Münevver Akbulut ise emeği geçenlere teşekkür etti.