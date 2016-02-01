HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz, "Terör örgütü bu halka zerre kadar saygı duyuyorsa silahlı unsurlarını bu halkın içinden çekmeli, şiddeti şehirlere taşımaktan ve halkın içinde mevzilenmekten vazgeçmelidir" dedi.

Yavuz, Siverek ilçesinde bir restoranda gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın saldırılarına tepki gösterdi.

Saldırıların başta Kürt halkı olmak üzere toplumun her kesimine ciddi anlamda zarar verdiğini ifade eden Yavuz, iktidara yaptıkları uyarıların da dikkate alınmadığını savundu.

Terör örgütünün saldırılarına bir an önce son vermesi gerektiğini vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Örgütün, şiddeti şehirlere taşıması Kürt halkının zulme uğramasının en büyük nedenidir. Terör örgütü bu halka zerre kadar saygı duyuyorsa silahlı unsurlarını bu halkın içinden çekmeli, şiddeti şehirlere taşımaktan ve halkın içinde mevzilenmekten vazgeçmelidir. Devlet de halkın daha fazla zarar görmemesi adına yapmış olduğu operasyonlarda öncelikli olarak halkın İslami hassasiyetlerine özen göstermelidir. Bununla alakalı bizim önerimiz devletin iki masa kurmasıdır. Birincisi, Kürt halkının 80-90 yıl öncesine ait insani ve İslami haklarının iadesi için bir çalışma başlatmalı ve burada muhatabı bu konuda söz söyleyebilecek bütün siyasi ile sivil toplum kuruluşları, hatta aşiretler olmalıdır. İkinci masa ise örgüte silah bıraktırma şeklinde çalışmaların yapıldığı bir masa olmalı ve burada da örgüte silah bıraktırma için çalışmalar ortaya koymalıdır. Silahlı örgütün gölgesinde siyaset yapmaya çalışan HDP'nin ise hangi masaya oturacağını kendi taktirine bırakılıp, bu konuda serbest bırakılmalıdır."



