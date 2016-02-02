Şanlıurfa'da koruyucu ailelere sertifikaları verildi

ŞANLIURFA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 24 koruyucu ailelere sertifika verildi.

İl müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, sertifika törenine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Demirkol, İl Müftüsü İhsan Açık ve koruyucu aileler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirkol, koruyucu ailelere verilen çocukların sonrasında da düzenli takiplerinin yapıldığını belirtti.

Kentte 24 koruyucu aile yanında 30 çocuk bulunduğunu ifade eden Demirkol, "Yaptıkları iş gerçekten çok önemli. Kurum olarak her zaman yanlarında olacağız. Koruyucu aile modelinin devlet korumasındaki çocukların sosyal gelişiminin, sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi açısından, en çok tercih edilen bakım şekli bu modelde çocukların bir elinin devlet, diğer elinin ise koruyucu ailelerin tutmasının amaçlanıyor" ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Açık ise koruyucu aile programının konusunda toplum bilinçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.