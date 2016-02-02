Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şükrü Doğru idaresindeki 49 D 0468 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 20. kilometresinde, önünde seyir eden Halaf Dinler yönetimindeki beton mikserine arkadan çarptı.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan kardeşi Ramazan Doğru yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, beton mikserine arkasından gelen otomobilin çarpması yer alıyor.