ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde yıkım çalışmaları sırasında bir bölümü çöken apartmanın enkazında kalan işçinin cesedine ulaşıldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde yıkım işlemi yapılan 6 katlı apartmanda meydana çökmenin ardından başlayan çalışmaların yedinci saatinde enkaz altında kalan işçiye ulaşıldı. AFAD ekiplerinin yoğun çalışması sonucu işçi Mehmet Almas (26), beton yığınlarının arasından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Almas'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından itfaiye merdiveniyle bulunduğu yerden alınarak aşağıya indirildi. Cenaze, daha sonra otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
AFAD ve itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarını sonlandırdı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'da yıkımı sırasında apartmanın çökmesi
- Enkaz altında kalan işçinin cesedi çıkarıldı, çalışmalara son verildi
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde yıkım çalışmaları sırasında bir bölümü çöken apartmanın enkazında kalan işçinin cesedine ulaşıldı.