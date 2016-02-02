Şanlıurfa'dan terör mağdurları ile Suriyelilere insani yardım

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İnsanı Yardım Platformu tarafından temin edilen 4 tır yardım malzemesi, ülkelerindeki iç savaşta mağdur olan Suriyeliler ile Diyarbakır ve Şırnak'taki terör mağdurlarına gönderildi.

Platform tarafından başlatılan yardım kampanyaları kapsamında, hayır severlerden toplanan soba, battaniye, bulgur, yağ, çocuk bezi ve giysilerden oluşan yardımları taşıyan tırların hareketinden önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında tören düzenlendi.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, gazetecilere yaptığı açıklamada, platformun gerek Suriye'ye gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki terör mağdurlarına yaptığı yardımları gönülden desteklediklerini söyledi.

Yardım tırlarının ikisinin Diyarbakır ile Şırnak'taki terör mağdurlarına gönderileceğini belirten Akıl, "Platformumuzun daha önce Suriye'ye yönelik yardım faaliyetleri vardı. Fakat son dönemde Sur'daki ve Şırnak'taki sıkıntılardan ötürü, oradaki kardeşlerimizi de unutmayarak tırlarımızın ikisini oraya gönderiyoruz. Buradan Şanlıurfa Valiliği adına platform üyelerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Platform Başkanı Osman Gerem ise Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 5 yıldır yardım gönderdiklerini hatırlattı.

Yardımları din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın bütün mağdurlara eşit şekilde yaptıklarını belirten Gerem, şöyle konuştu:

"Gerek Suriye olsun gerek Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki insanlarımız olsun mazlum kardeşlerimize yardım gönderiyoruz. Bu kapsamda, bugün Suriye'ye 2 tır, Şırnak ve Diyarbakır'a da 2 yardım tırı gönderiyoruz. Yardım çalışmaları yaparken bize yardımcı olan herkese teşekkür ediyoruz."

Konuşmaların ardından tırlar yola çıktı.