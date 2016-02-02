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Suriyeli Asiye şimdi daha mutlu

Suriyeli Asiye şimdi daha mutlu
Suriyeli Asiye şimdi daha mutlu
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- Ülkesindeki iç savaşta şarapnel parçası isabet etmesi sonucu yaralanan ve Türkiye'de geçirdiği 17 operasyonun ardından bacağı kesilmekten kurtulan 20 yaşındaki Asiye Nuri, geçirdiği 3 ameliyatın ardından sağlığına kavuşacağı günü bekliyor - Nuri: - "Yeniden yürüyeceğim içim çok sevinçliyim. Bana bu imkanı sunan Türk halkına sürekli dua ediyorum, Allah onlardan razı olsun"

ŞANLIURFA (AA) - Esed rejiminin hava bombardımanında bacağından yaralanan Suriyeli Asiye Nuri (20), Türkiye'de geçirdiği 17 operasyonun ardından yeniden yürüyecek olmanın sevincini yaşıyor.

Suriye'nin Deyr'zor kentinde yaşayan Nuri ve ailesinin yaşadığı eve 2 yıl önce Esed rejimine ait uçaktan atılan bomba isabet etti. Yıkılan binadan çıkmaya çalışırken ikinci bomba nedeniyle bacağından yaralanan Nuri, bir süre ülkesinde tedavi gördü ancak doktorların "bacağını kesmek zorunda" olduklarını söylemesi üzerine ailesiyle Türkiye'ye sığındı. Nuri ve 15 kişilik ailesi daha sonra Merkez Haliliye ilçesi Mehmet Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kiraladıkları eve yerleşti.

Bir süre Şanlıurfa ve Malatya'da tedavi gören Suriyeli Nuri, Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem'in desteğiyle İstanbul'da ameliyat edildi. Türkiye'de geçirdiği 17 operasyonun ardından sağlığına kavuşan Nuri şimdi yeniden yürüyeceği için çok mutlu.

Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle oturdukları evin atılan bombalar sonucu yıkıldığını ve kaçmaya çalışırken ikinci bombanın etkisiyle yaralandığını söyledi.

Bunun üzerine Suriye'deki hastanelere gittiğini ancak çözüm bulamadığını anlatan Nuri, çareyi ailesiyle Türkiye'ye gelmekte bulduklarını belirtti.

Bacağının kesilme ihtimalinin kendisini endişeye sevk ettiğini dile getiren Nuri, şöyle konuştu:

"Savaştan önce Arapça öğretmenliği okuyordum, 2 yıl önce ise evimize bomba düştü ve kardeşimle beraber yaralandık. Şarapnel parçası bacağıma isabet etti. Suriye'de 3 hastaneye gittik ama bacağımın kesilmesi gerektiğini söylediler, kabul etmedik bunun üzerine Akçakale'ye oradan da Şanlıurfa'ya geldik. Burada hastaneye gittik birkaç defa ameliyat oldum, 4 ay kadar hastanede yattık ama ayağım iyileşmedi. Doktorlar organın kesilmesinin en doğrusu olduğunu söylediler, bu yüzden Malatya'ya gittik. Orada'da operasyonlar geçirdim ama olmadı. Verilen ilaçlar da fayda etmedi ve ağrılarım dayanılmaz bir hal aldı."

Malatya'dan Şanlıurfa'ya döndüklerinde İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem ile tanıştıklarını ifade eden Asiye Nuri, onun yardımıyla İstanbul'da özel bir hastanede tedaviye başladıklarını anlattı.

Türkiye'de 17 operasyon geçirdiğini vurgulayan Nuri, "Yeniden İstanbul'a gideceğim ve 3 ameliyat daha olmam gerekiyor, inşallah sağlığıma kavuşacağım. Yeniden yürüyeceğim içim çok sevinçliyim. Bana bu imkanı sunan Türk halkına sürekli dua ediyorum, Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

Baba İmadeddin Nuri ise bir oğlunun savaşta hayatını kaybettiğini söyledi.

Bacağından yaralanan kızının sağlığına kavuşabilmesi için Türkiye'ye geldiklerini anlatan Nuri, "Yaklaşık 2 yıl önce evimize bomba isabet etti. Her tarafı alev kapladı, bunun üzerine dışarı çıkmaya çalıştık ancak kaçarken ikinci bomba düştü. Bu saldırıda kızım bacağından yaralandı. Şimdi Türkiye'deyiz ve inşallah kızım 3 operasyon sonunda yürüyebilecek. Sevincimden geceleri uyuyamıyorum, çok şükür kızımın bacağı kesilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Anne Siham Nuri ise Türk halkının Suriyeli sığınmacılara sahip çıktığını, kızının da bu sayede sağlığına kavuştuğunu ifade etti.


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