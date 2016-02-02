Suriyeli çölyak hastalarına "glutensiz gıda"

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İnsanı Yardım Platformu tarafından 80 Suriyeli çölyak hastasına "glutensiz gıda" yardımı yapıldı.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, İmambakır Mahallesi'ndeki platforma ait giyim mağazasındaki etkinlikte, Suriyeli misafirlere imkanlar çerçevesinde her türlü yardımın yapıldığını söyledi. Suriye halkının 5 yıldır zor günler yaşadığını anlatan Akıl, "Ülkemizde misafir olan Suriyeli kardeşlerimize tüm Türkiye olarak gönlümüz açtık. Onların rahat yaşamaları için yardımlar sürüyor. Valilik ve sivil toplum kuruluşları olarak Suriyeli mazlum kardeşlerimize yardımcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Şanlıurfa Çölayak Derneği Başkanı Hasan Doğan ise çölyak hastalarının seslerini duyurmaya çalıştıklarını belirtti.

Şanlıurfa'da 738 çölyak hastasının bulunduğu hatırlatan Doğan, "Valiliğimizin bize verdiği paketlerde içinde glutensiz undan yapılmış makarna, çikolata ve kek bulunuyor. Bizler de çadır kentte kalan 55, kent içinde kalan 25 çölyak hastası Suriyeli çocuğa dağıtıyoruz. Bizlere yardımcı olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Şanlıurfa Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi ile Çocuk Hastalıkları Hastanesinin Başhekimi Ahmet Güzelçiçek yardım paketlerini Suriyeli çocuklara dağıttı.