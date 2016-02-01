Terörle mücadele eden güvenlik güçlerine baklava

ŞANLIURFA (AA) - Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, Diyarbakır'ın Sur ilçesi ile Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK ile mücadele eden güvenlik güçlerine 1 ton baklava gönderdi.Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ayhan tarafından temin edilen yaklaşık 1 ton baklava, Diyarbakır'ın Sur ve Şırnak'ın Cizre ilçesinde terörle mücadele eden güvenlik güçlerine dağıtıldı. Baklavayı bölgeye ulaştıran belediye görevlileri ayrıca Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığını da ziyaret etti. Akçakale Belediye Başkanı Ayhan, halkın, terör örgütü PKK ile mücadele eden güvenlik güçlerine dua ettiğini belirtti. Asker ve polisin yanlarında olduklarını göstermek istediklerini vurgulayan Ayhan, "Temin ettiğimiz 1 ton baklavayı Diyarbakır ve Şırnak'taki kahramanlarımıza ulaştırmanın gururunu yaşadık. Biraz olsun onlara moral vermek istedik" ifadelerini kullandı.



